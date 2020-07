Guardiola om mesterliga-returen: – Ønsker å spille i Manchester

– Vi ønsker å spille i Manchester mot Real Madrid, men vi vil akseptere hvor Uefa velger at vi spiller, sa City-sjefen på tirsdagens pressekonferanse.

Coronaviruset satte en stopper for mesterligaen rett før returkampen i Manchester og i tre av åtte andre åttedelsfinaler. Uefa annonserte i juni at kvartfinalene, semifinalene og finalen skal foregå i en intens miniturnering i Lisboa i august.

Manchester City, i likhet med gigantene Bayern München, Juventus og Barcelona, spilte den første av to kamper i åttedelsfinalen på bortebane, før coronaviruset satte en stopper for returoppgjørene. Det er enda ikke offentliggjort hvor returkampene kommer til å bli spilt.

I første åttedelsfinale vant Bayern hele 3-0 over Chelsea på Stamford Bridge, mens Juventus gikk på et overraskende 0-1-tap mot Lyon i Frankrike. Barcelona spilte uavgjort 1-1 borte mot Napoli, og i Guardiolas gamleklubb ønsker de også et returoppgjør på eget gress.

Det uttalte katalanernes klubbpresident Josep Maria Bartomeu i et intervju med radiostasjonen Rac1 tirsdag.

– Vi vil prøve å vinne La Liga og så mesterligaen i august. Med tanke på dette kjemper vi for at returoppgjøret mot Napoli kan bli spilt på Camp Nou, sa Barcelona-toppen.