Svensk langløpsstjerne tror Bjørgen kan vinne Vasaloppet i comebacket

Bjørgen har varslet at hun stiller i 2021-utgaven av det tradisjonsrike langløpet. Overfor svenske Dagens Nyheter åpner Norgren for at det sensasjonelle comebacket kan ende med seier.

– Er det noen som kan være borte i to år, for deretter å vinne Vasaloppet, er det Bjørgen , sier hun i intervjuet som er gjengitt av SVT.

Bakgrunn: Marit Bjørgen gjør comeback, satser på Vasaloppet

Norgren, som har vært blant de dominerende løperne i langløpssirkuset i en årrekke, sier hun har stor respekt for den norske langrennsdronningen. Hva Bjørgen kan få til kommende vinter, er hun ivrig på å se.

– Det blir kjempespennende og øker motivasjonen for meg, sier 37-åringen, som håper egen erfaring med langløp og stakeferdigheter vil veie tungt i duellen som venter.

Deltok på treningsleir

Norgren vant Vasaloppet både i 2019 og 2017. I 2020-utgaven ble hun nummer to bak Lina Korsgren.

Bjørgens comebackplaner ble kjent for offentligheten i mai. 40-åringen med 26 gull fra OL og VM har så langt ikke lovet at hun skal satse mot annet enn Vasaloppet.

Tobarnsmammaen er del av Aukland-brødrenes lag og var med i tre dager da Team Ragde nylig hadde samling i Tønsberg.

– Marit er motivert for dette nye eventyret, men hun trenger litt tid på å komme i gang. Akkurat nå ligger hun litt etter, men hun blir bedre og har høye ambisjoner for Vasaloppet første søndagen i mars, sier teamsjef Jørgen Aukland til langløpssirkusets egne nettsider.

Åpner for Marcialonga

Han vil ikke utelukke at Bjørgen også kommer til start i flere renn.

– Det er en mulighet for at hun vil starte i Marcialonga, men det blir besluttet seinere, sier Aukland.

Også Therese Johaug har signalisert at det kan bli aktuelt å prøve seg i langløp til vinteren.

– Det er gøy at hun vil være med å gå langløp. Det viser at statusen på Ski Classics øker blant verdenscupløperne, sier Britta Johansson Norgren til Dagens Nyheter.

Hun ble sammenlagtvinner i langløpscupen sist vinter.