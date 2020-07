Dansk politi roser fotballkamp med 7000 tilskuere – NTF ønsker lik modell i Norge

Østjylland-politiet er godt fornøyd med de fremmøtte på søndagens oppgjør mellom AGF og Ståle Solbakkens FC København, som hjemmelaget vant 1-0. Tilskuertallet er det klart høyeste etter koronapausen i dansk fotball.

– Politiet berømmer fansen for stort sett å ha vist god disiplin og fulgt instruksjonene gitt før, under og etter kampen. Ved 1-0-scoringen reiste flere seg fra setene, men de satte seg raskt ned igjen, skriver politiet i sin rapport.

Forrige uke endret Danmarks regjering avstandskravet mellom tilskuerne til én meter. Det gjør at stadig flere tilskuere kan møte opp på kampene.

Ønsker det samme i Norge

I Norge er kun tillatt med 200 tilskuere til stede på fotballkamper, uavhengig av arenaens kapasitet.

Toppfotball Kvinner og Norsk Toppfotball jobber med å få til en dansk tilskuermodell også her til lands og har samarbeidet med den danske divisjonsforeningen.

– Vi har fått tilsendt alt de har gjort av vurderinger og en evalueringsrapport. Det har vært drevet i samarbeid med myndighetene, og det har vært ønsket av dem. Vi håper å få til det samme i Norge. Vi har stor respekt for kompleksiteten som ligger i å åpne opp samfunnet gradvis og kontrollert, sa Leif Øverland i Norsk Toppfotball til Eurosport nylig.

Også Norges Fotballlforbund henter inspirasjon fra Danmark, opplyser konkurransedirektør Nils Fisketjønn til Aftenbladet.

– I første omgang vil vi øke antall tilskuere til 500. Dette håper vi kan skje tidlig på sensommeren. Og så jobber vi med et prosjekt for å få på plass 2500 tilskuere, hvor vi først vil teste dette på noen få arenaer, sier han.

Godt forberedt i Aarhus

Alt i alt er politiet godt fornøyd med hvordan oppgjøret mellom AGF og FC København ble gjennomført søndag.

– Politiets opplevelse var at klubben hadde forberedt seg veldig bra og hadde tatt en rekke forholdsregler for å sikre at det ble holdt nødvendig avstand og at samlingsforbudet blir overholdt, skriver Østjylland-politiet.

Politiet var derimot ikke fornøyd med at supporterne samlet seg etter kampslutt da AGF-spillerne gikk en seiersrunde for å feire tre poeng, noe klubben vil bli konfrontert med i ettertid.