Amper stemning mellom Tottenham-duo i seieren over Everton

Tottenham-kaptein Lloris var rasende på lagkameraten sin og dyttet til ham, noe som fikk Son til å reagere. Harry Winks, Giovani Lo Celso og Moussa Sissoko fikk imidlertid skilt kamphanene før situasjonen utviklet seg ytterligere.

På TV-bildene virket det som Tottenham-kapteinen var misfornøyd med at Son ikke løp tilbake på en Everton-kontring, noe han overfor Sky Sports bekreftet etter kampen.

– Ikke noe problem

Overfor kanalen bagatelliserer kaptein Lloris hendelsen.

– Det hører hjemme i garderoben, sier han.

– Det er mye respekt mellom spillerne. Det som skjedde mellom Son og meg, er bare noe slikt som noen ganger er en del av fotballen, men det er ikke noe problem i det hele tatt. Som du ser på slutten av kampen, er vi mer enn glade for å være en del av laget og å ha tatt tre poeng, fortsetter han.

Før 2. omgang virket duoen å ha skværet opp da de ga hverandre en klem. Det samme gjorde de etter sluttsignalet i London.

Også på banen klarte Tottenham å få ting på stell etter torsdagens 1-3-tap mot Sheffield United. Everton-spiller Michael Keane var uheldig og styrte skuddet til Lo Celso i mål etter en snau halvtime.

Mourinho i 200

Selvmålet var Evertons tredje for sesongen, noe som ifølge statistikksiden OptaJoe er flest i inneværende Premier League-sesong. Tottenham har samtidig måttet notere flest selvmål i sin favør. Nettkjenningen var deres fjerde lagd av motspiller i sesongens seriekamper.

Selv om de ekstreme sjansene uteble, var det fortjent at Tottenham kunne innkassere en ny trepoenger. Seieren var manager José Mourinhos 200. i Premier League og kommer godt med i kampen om europacupspill.

Kjemper om europaligaspill

Når fem runder gjenstår, ligger London-laget på 8.-plassen som i utgangspunktet gir europaligakvalifisering. Årsaken er at Manchester City er utestengt fra europeiske turneringer i to sesonger fremover, men avgjørelsen er anket inn for Idrettens voldgiftsrett som avgjør saken kommende uke.

Everton innehar 11.-plassen og er fire poeng bak Tottenham. Blåtrøyene skal i aksjon mot Southampton torsdag, mens hvittrøyene gjester Joshua King og Bournemouth samme kveld.