Amper stemning mellom Tottenham-duo i seieren over Everton

Tottenham-kaptein Lloris var rasende på lagkameraten sin og dyttet til ham, noe som fikk Son til å reagere. Harry Winks, Giovani Lo Celso og Moussa Sissoko fikk derimot skilt kamphanene før situasjonen utviklet seg ytterligere.

Årsaken er foreløpig ukjent, men TV-bildene kan tyde på at keeperen var misfornøyd med at Son ikke løp tilbake på en Everton-kontring. Før 2. omgang virket duoen å ha skværet opp da de ga hverandre en klem. Det samme gjorde de etter sluttsignalet i London.

Også på banen klarte Tottenham å få ting på stell etter torsdagens 1-3-tap mot Sheffield United. Everton-spiller Michael Keane var uheldig og styrte skuddet til Lo Celso i mål etter en snau halvtime.

Mourinho i 200

Selvmålet var Evertons tredje for sesongen, noe som ifølge statistikksiden OptaJoe er flest i inneværende Premier League-sesong. Tottenham har samtidig måtte flest selvmål i sin favør. Nettkjenningen var deres fjerde lagd av motspiller i sesongens seriekamper.

Selv om de ekstreme sjansene uteble, var det fortjent at Tottenham kunne innkassere en ny trepoenger. Seieren var manager José Mourinhos 200. i Premier League og kommer godt med i kampen om europacupspill.

Kjemper om europaligaspill

Når fem runder gjenstår, ligger London-laget på 8.-plassen som i utgangspunktet gir europaligakvalifisering. Årsaken er at Manchester City er utestengt fra europeiske turneringer i to sesonger fremover, men avgjørelsen er anket inn for Idrettens voldgiftsrett som avgjør saken kommende uke.

Everton innehar 11.-plassen og er fire poeng bak Tottenham. Blåtrøyene skal i aksjon mot Southampton torsdag, mens hvittrøyene gjester Joshua King og Bournemouth samme kveld.