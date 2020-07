Werder Bremen berget Bundesliga-plassen etter komisk selvmål

Oppgjøret endte 2-2, noe som også ble resultatet sammenlagt etter to kamper. Det medførte at Werder Bremen vant kvalifiseringen på bortemålsregelen og kunne slippe jubelen løs for nok en sesong i Fotball-Tysklands gjeveste selskap.

Det viktige bortemålet kom takket være Norman Theuerkauf etter tre minutter. Under delvis press skulle Heidenheim-spilleren sparke ballen til corner, men presterte heller å sende den i krysset bak egen keeper.

Heidenheim utlignet med Tim Kleindienst i sluttminuttene, men på overtid kontret Bremen-laget, og Ludwig Augustinsson satte inn 2-1.

Selv om Kliendienst utlignet fra straffemerket like etterpå, rakk Heidenheim aldri å score én gang til. Dermed blir det nok et sesong i 2. Bundesliga for Heidenheim som aldri har spilt på Tysklands øverste nivå.

Fortuna Düsseldorf og Padernborn rykket ned fra Bundesliga, mens Arminia Biefeld og Stuttgart rykket opp.