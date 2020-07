NFF varslet om brudd på coronatiltakene i breddefotballen

Det skriver TV 2 mandag. Tidligere på dagen sendte fotballforbundet ut et brev der de ber klubbene følge gjeldende regelverk.

– Selv om vi både forstår og deler utmattelsen og frustrasjonen som råder i klubbene nå, vil vi på det sterkeste fraråde en slik tilnærming. Selv om vi, dere og hele fotballbevegelsen er dypt uenige i myndighetenes tilnærming nå, tror vi en slik tilnærming vil virke mot sin hensikt, skriver generalsekretær Pål Bjerketvedt i brevet.

– Vi frykter at en slik demonstrasjon vil kunne skape unødvendig splittelser mellom ulike lag internt i ligaene, samt mellom NFF sentralt og klubbene. NFF vil i utgangspunktet ikke ha mulighet til å kontrollere og følge opp brudd på et regelverk som ikke er tilknyttet fotballens eget regelverk, fortsetter han.

Klubber kontaktet

Kari Lindvik i Divisjonsforeningen har vært i samtaler med flere klubber om brudd på regelverket.

– I dag har jeg snakket med 5–6 klubber, mest fra Østlandet og hovedsakelig i Oslo. Jeg velger å tro at det er rykter som oppstår og at klubbene følger tiltakene. At det er noen brudd, det forstår vi at det er for rykter oppstår ikke av ingenting, sier Lindvik til TV 2.

Hun vil derimot ikke kommentere hvilke klubber det gjelder.

Sterke reaksjoner

Fredag kom nyheten om at det blir ingen ytterligere åpning av breddefotballen før tidligst i august, noe som har fått Fotball-Norge til å rase.

Så langt er det kun åpnet opp for fullkontaktstrening og spill på mennenes tre øverste nivå og kvinnenes to øverste nivå.

Barn og ungdom under 20 år har fått trent med full kontakt siden 1. juni. Fra 1. august kan de drive full idrettsaktivitet, noe som innebærer at de kan konkurrere mot andre fra samme idrettskrets.