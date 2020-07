Solskjær om midtbaneveterans nye kontrakt: – Blir uvurderlig

Det bekrefter Ole Gunnar Solskjærs klubb på sine nettsider.

Den nye avtalen til erfarne Matic strekker seg fram til sommeren 2023.

– Jeg er svært glad for at jeg kan fortsette å være del av denne fantastiske klubben, sier den serbiske landslagsspilleren i en uttalelse.

God balanse

Midtbaneveteranen har rukket å bli 31 år, men føler seg langt fra ferdig som fotballspiller.

– Som spiller har jeg fortsatt mye å gi og oppnå i karrieren min, og det er en stor ære å gjøre det i Manchester United, sier han.

Matic kom til Old Trafford i 2017 fra Chelsea. Siden har han spilt 114 kamper for United. Hjemlandet Serbia har han representert 48 ganger.

Midtbaneveteranen fikk senest sjansen av United-manager Solskjær da Bournemouth ble slått 5-2 i Premier League lørdag. 31-åringen har åpenbart tro på nordmannens prosjekt.

– Dette er et virkelig spennende lag å være del av. Vi har god balanse mellom unge og erfarne spillere i stallen, og det er fantastisk kameratskap i gruppen, sier Matic.

Glad Solskjær

Solskjær er glad for å ha serberens signatur på plass.

– Jeg er strålende fornøyd med at Nemanja har signert en ny kontrakt. Jeg vet at erfaringen hans, profesjonaliteten og lederevnene vil bli uvurderlige for denne unge talentfulle spillergruppen, sier nordmannen.

United klatret til femteplass på tabellen med seieren over Bournemouth. Torsdag fortsetter jakten på mesterligaplass borte mot Aston Villa.