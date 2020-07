Birger Meling klar for Nimes

Det bekreftet Nimes på Twitter mandag. NTB fikk litt tidligere opplyst fra informert hold om at overgangen var klar.

Meling besto den medisinske testen søndag og har skrevet under på en avtale som strekker seg ut 2022/23-sesongen.

– Hei, jeg heter Birger og jeg er veldig fornøyd med å ha signert for Nimes, sier den tidligere RBK-spilleren på flytende fransk i en video publisert av den franske klubben.

Meling legger videre til at han ser fram til å oppleve stemningen på klubbens hjemmebane Stade des Costière.

Engelsk eventyr

1994-modellen startet fotballkarrieren i Viking, før han i 2013 signerte for Middlesbrough. Det skjedde etter at han hadde vært på skoletur og spilt treningskamp med St. Svithun. De slo U18-laget til Wolves – og Meling utmerket seg foran øynene på speidere fra Middlesbrough.

Meling leverte varene på prøvespill og ble tilbudt en kontrakt etter at han ikke ble vurdert som god nok for Vikings rekruttlag i 2. divisjon.

Etter en sesong med U21-fotball i Premier League 2 for den engelske klubben ble Meling klar for Stabæk i august 2014. Han fikk bare to eliteseriekamper det halvåret og spilte mest for Stabæk 2 i 2. divisjon.

Året etter fikk han fast plass i startoppstillingen, det samme i 2016, før Rosenborg hentet backen i 2017.

Meling startet to kamper og fikk ett innhopp i 2020-sesongen for Rosenborg. I sin siste kamp for trønderne fikk han direkte rødt kort etter en tøff takling på Bodø/Glimts Jens Petter Hauge.

Holdt seg

I RBK ble det to seriegull og et cupgull på 129 kamper. Han har også elleve landskamper for Norge siden debuten mot San Marino i 2017.

Nimes ble nummer 18 i Ligue 1 sist sesong.

Det var akkurat nok til å beholde plassen foran Haitam Aleesamis Amiens og Ruben Gabrielsens Toulouse, som begge rykket ned da den franske ligaen valgte å avslutte sesongen som følge av coronaviruset.