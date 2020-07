Egan reddet poeng for Berges Sheffield United

Det ble som ventet en jevnspilt kamp uten mange sjanser og mål da Burnley og Sheffield United møttes til dyst. Burnley hadde fem 1-0-seiere før dagens oppgjør, mens motstander Sheffield United på sin side hadde seks.

Søndagens kamp så lenge ut til å ende med samme sifre.

For James Tarkowski ga Burnley ledelsen 1-0 før pause og resultatet så ut til å stå seg. Men like før slutt dukket John Egan opp og scoret sitt første Premier League-mål, og sørget for det med 1-1 og poengdeling.

Berge i fokus

Sheffield United var det førende laget fra start og Berge kom til to avslutninger i løpet av den første drøye halvtimen.

Skuddet etter 11 minutter var fra nesten samme hold han scoret sitt første Premier League-mål mot Tottenham torsdag, men denne gangen gikk skuddet i blokka.

Istedenfor var det Burnley som fikk åpningsmålet før pause, på en dødball forårsaket av Berge. Dwight McNeil slo en presis ball på hodet til Jay Rodriguez som stusset ballen på bakerste stolpe, der en skliende James Tarkowski kunne gi Burnley ledelsen.

Samme oppskrift

I en ellers sjansefatting 2. omgang var Sheffield United kliniske da de fikk sjansen etter 80 minutters spill. Målet kom ikke på dødball, men hadde samme oppskrift som Burnleys ledermål.

Et innlegg ble stusset videre av Billy Sharp mot Egan på bakre stolpe, men avslutningen til Sheffield United-forsvareren var av høyere kvalitet enn målet til Tarkowski. På hel volley suste ballen inn i nettaket bak Nick Pope.

Berge spilte nok en gang hele kampen og i det 89. minutt fikk han muligheten til å avgjøre med et skudd fra hjørnet av 16-meteren. Skuddet var hardt, men gikk rett på keeper og kampen endte til slutt 1-1.