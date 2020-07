Bayern-trener Flick vil gjøre alt for å beholde stjerneduo

Ryktene om Thiago til Liverpool har gått som varmt hvetebrød de siste ukene. Samtidig har ikke Alaba forlenget kontrakten som går ut om litt mindre enn ett år.

Etter lørdagens seier over Bayer Leverkusen i den tyske cupfinalen sa Hansi Flick at klubben vil gjøre alt for å beholde begge to.

– Jeg kommer definitivt til å gjøre alt for å beholde de to kvalitetsspillerne i klubben. Jeg vet at det ikke blir enkelt å beholde Thiago, sa Flick etter klubbens 13. double (seier i cup og liga).

Thiago har vært i Bayern München siden 2013. Han ble med Pep Guardiola fra Barcelona da treneren tok over klubben samme året. Alaba har vært i klubben i tolv år.

– David er en veldig viktig spiller for oss. En stødig brikke. Ikke bare er han en verdensklassespiller, men også viktig utenfor banen.