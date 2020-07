Rallyprofil Henning Solberg unngikk konkurs

Det skriver VG. Safdar begjærte Solberg personlig konkurs med et krav på 11,5 millioner kroner i september. Saken har til og med vært innom Høyesterett.

– Vi kan opplyse at kravet er oppgjort med 2.600.000 kroner i dag i henhold til forliket, og konkurssaken er over. Dette er overensstemmende med hva vi tilbød i den første rettssaken. Dette kan således ikke karakteriseres som noe annet enn full seier for Henning Solberg, skriver Solbergs advokat Hans Kristian Skarpholt i en melding til avisen.

Ramiz Safdar var forretningspartner med Henning Solberg i dekkbutikken Dekknor. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Safdars advokat Håkon Juell Hassel bekrefter også enigheten, men opplyser at det vil bli tatt ut stevning om en «rekke krav» som ikke omfattes av forliket.

Like etterpå opplyser Solbergs advokat at det vil fremmes et motsøksmål om erstatning for konkursbegjæringen som Safdar fremmet fram i høst.

Safdar og Solberg var forretningspartnere i dekkbutikken Dekknor.