Frp vil åpne for bredden – mener Raja ikke forstår Fotball-Norge

– Det er på tide at [kulturminister] Abid Raja står opp for breddeidretten og viser at han kan kjempe breddefotballens sak innad i regjeringen. Jeg håper han forstår alvoret for dette kan velte mange klubber over hele landet, sier Frps idrettspolitiske talsmann Himanshu Gulati til NTB.

– På tide at Abid Raja står opp for breddeidretten, mener Frps idrettspolitiske talsmann, Himanshu Gulati. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Fredag ble Norges Fotballforbund informert om at det blir ingen ytterligere åpning for ballsporten i juli. Avgjørelsen begrunnes ut ifra smittevernhensyn.

– Det blir spesielt at man nå kan klemme venner igjen, drikke alkohol på byen til klokka 3 på natta og at 800 personer kan se kamp på storskjerm på Kontraskjæret, mens å spille fotballkamp for sitt breddelag fortsatt er forbudt, uttaler Gulati.

Partiet, som gikk ut av regjering i januar, ber nå om at fredagens avgjørelse endres.

Raja forstår frustrasjonen

Kulturminister Raja (V) uttaler at han har forståelse for frustrasjonen til breddefotballen, men ber om at helsemyndighetenes råd følges.

Abid Raja forstår frustrasjonen til Frp. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Som idrettsminister er jeg selvsagt like ivrig etter å normalisere idrett og aktivitet. Så har helsemyndighetene gjort en nøye vurdering av hvor langt unntaket for idretten skal gå. Jeg forstår selvfølgelig at det er frustrerende for mange, men håper at ivrige fotballglade mennesker også forstår at vi som samfunn bør følge helsemyndighetenes råd knyttet til koronaviruset, skrev Raja i en epost til Aftenposten fredag.

Barn og ungdom starter i august

Fra 1. august kan barn og ungdom som er 19 år eller yngre drive full idrettsaktivitet fra 1. august. Det innebærer at de kan konkurrere mot andre fra samme idrettskrets.

Flesteparten av de voksne spillerne må derimot vente. Så langt er det kun åpnet opp for fullkontaktstrening og spill på mennenes tre øverste nivå og kvinnenes to øverste nivå.

Det neste møtet mellom fotballforbundet, Norges idrettsforbund og den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet er berammet til 10. august. NFF ønsker å framskynde dette møtet.