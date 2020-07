Dorsin: Meling forlater Rosenborg

Det melder nettstedene Nidaros og RBKWeb lørdag. NTB får opplyst fra nært hold at det er Nimes som blir Melings neste stoppested. Det skriver også franske L'Equipe.

– Vi visste hele tiden at det trolig kom til å skje noe i sommer – både for vår og hans del. Vi forventet et tilbud, men alt må veies, forteller Dorsin og fortsetter:

– Hvor mye penger trenger vi for å selge, og hva vil han selv? Hva er viktigst? Hvilke spillere har vi her – er det noen som kan ta over? Og etter vurderinga syntes vi at vi hadde det.

Holdt seg i Ligue 1

Nimes ble nummer 18 i Ligue 1 sist sesong.

Det var akkurat nok til å beholde plassen foran Haitam Aleesamis Amiens og Ruben Gabrielsens Toulouse, som begge rykket ned da den franske ligaen valgte å avslutte sesongen etter at koronaviruset satte en stopper for ligaen.

– Timing

Rosenborg står igjen uten en utpreget venstreback, men den omskolerte midtbanespilleren Anders Trondsen har hospitert på posisjonen. Likevel valgte ikke Rosenborg å hente inn ny venstreback før overgangsvinduet stengte 30. juni.

– Vi har tenkt tanken, men alltid handler det om timing. Samtidig må vi tro på dem som vi har. Trondsen klarer seg veldig bra på venstreback, sier Dorsin.