Bayern-topp: – Vil ikke være økonomisk mulig å signere Havertz i 2020

Det forteller klubbens styreformann Karl-Heinz Rummenigge i et intervju med Sport1.

Den tyske giganten vant i juni sin åttende ligatittel på rad. Likevel har ikke Tysklands beste klubb gjennom en årrekke økonomiske muskler i 2020 til å signere stortalentet fra Bayer Leverkusen, forteller styreformannen.

– Vi har ikke råd til å betale 100 millioner euro for Havertz. Det vil ikke være økonomisk mulig for oss dette året, sier han.

Havertz har herjet

Havertz har vært en nøkkelspiller for Bayer Leverkusen de siste årene. 1999-modellen scoret imponerende 17 mål på 34 Bundesliga-kamper i 2018/19-sesongen, mens det i 2019/20-sesongen ble 12 mål på 30 kamper. Han er en av sju spillere som er nominert til årets spiller i Bundesliga.

I tillegg har han sju A-landskamper for Tyskland. Det gjør at han har vært en svært ettertraktet spiller på overgangsmarkedet. Likevel blir han nok ikke å se i Bayern-drakt i nærmeste fremtid.

Sané klar

Uttalelsen fra Rummenigge kommer bare noen dager etter at Leroy Sané ble klar for klubben fra Manchester City for nærmere 50 millioner euro.

– Alle fotballag i Europa, det gjelder oss i Bayern også, står fremfor store økonomiske utfordringer så lenge fans ikke kan komme på kampene.

Samtidig sier Rummenigge at Thiago Alcântara fort kan være på vei bort. Han har kontrakt ut juni 2021 og har vært linket til Liverpool den siste tiden.

– Det ser ut som han vil gjøre noe nytt. La oss vente og se, sier styreformannen om spanjolen.

Bayer Leverkusen og Bayern München møtes i den tyske cupfinalen lørdag kveld.