Arteta om Arsenals sterke form: – Jeg ser gode tegn

Det første øyeblikket kom da Eddie Nketiah leste Southampton-keeper Alex McCarthys pasning, brøt og satte ballen inn i åpent mål. Stjernespissen Pierre-Emerick Aubameyang scoret et tilnærmet identisk mål mot Norwich runden etter.

– Det er bra at disse to hendelsene faktisk skjer i kamper, fordi det hjelper med overbevise spillerne om at innsatsen de legger ned blir belønnet, sier Arteta i et intervju med Sky Sports.

Arteta sier videre at han ser «gode tegn». Arsenal har vunnet de tre siste kampene - to i ligaen mot nevnte Southampton og Norwich, og i FA-cupen mot Sheffield United.

– Jeg vil fortsatt se oss på en mer konsistent måte, med mer fart og flere intensjoner. Men strukturen nærmer seg, fortsetter spanjolen.

De første kampene etter koronapausen var en trist sorti for alle som er glad for Arsenal.

«The Gunners» fikk regelrett bank da de møtte regjerende seriemester Manchester City i første kamp (0-3). De tapte også det neste oppgjøret mot Brighton i sluttminuttene (1-2 på overtid etter å ha ledet 1-0 til det var spilt 75 minutter).

Men etter den bitre opplevelsen har rødtrøyene endret kurs, og står med tre strake seiere - to i PL og en i FA-cupen.

Neste kamp for Arsenal er borte mot høytflygende Wolverhampton lørdag kveld.