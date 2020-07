Golf: God andredag for Hovland i Detroit

Nordmannen endte på en delt 20.-plass etter den andre runden av turneringen.

På den første dagen endte Hovland tre slag under par. Dag to av PGA-turneringen gikk hakket bedre.

Runden endte med fem birdies og resten på par for Hovland. Spesielt bra spilte han på hull 14, 17 og 18, der det ble tre birdies.

– En helt OK dag. tror jeg ligger bedre an enn i fjor. Har hatt bedre score, og kunne ha slått et par slag bedre hvis jeg hadde puttet litt bedre, sa Hovland etter at han var ferdig med runden.

Dermed står den norske golfprofilen totalt med åtte slag under par så langt i turneringen.

Kristoffer Ventura, som spiller sin første PGA-turnering siden februar, endte gårsdagen med tre slag under par, og fulgte opp med fire slag under par på andre runde.

Dermed ligger han sju slag under par etter to dager og på en delt 30. plass.

Førsteplassen etter to dager deles av amerikanerne Chris Kirk og Webb Simpson, som begge ligger 12 slag under par.