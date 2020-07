LSK, Ranheim og Tromsø vant i serieåpningen, Kongsvinger scoret to på overtid og snudde mot HamKam

Dermed fikk alle de tre lagene som rykket ned fra Eliteserien i 2019 en pangstart på 2020-sesongen i 1. divisjon.

I Groruddalen yppet nyopprykkede Grorud seg mot stormakten Lillestrøm, og var ved flere anledninger nære på å ta ledelsen. Likevel var det de svartkledde gjestene fra Lillestrøm som stakk av med alle tre poengene. Kampene eneste scoring ble kriget inn av Fredrik Krogstad etter 66 minutter.

Også i Tromsø ble det bare scoret ett mål. Lasse Nilsen satte inn 1-0 for hjemmelaget etter halvtimen med en lobb etter at Raufoss-målvakt Ole Kristian Lauvli klarerte ballen rett i beina på Nilsen. Flere mål ble det ikke på Alfheim.

Pedersen-mål, men tap

I Hamar var Marcus Pedersen tilbake på gamle trakter for sitt HamKam, da de tok imot Kongsvinger hjemme. Allerede etter to minutter scoret Pedersen fra to-tre meter etter en retur. Gjestene i rødt utlignet etter 55 minutter, før Jo Nymo Matland trodde han hadde avgjort kampen da han scoret 2-1 etter 83 minutter.

Men den gang ei. 20 sekunder før det var spilt 90 minutter var Kongsvinger ekstremt heldige da Ridouan Essaeh headet ballen via HamKam-forsvarer Steffen Pedersen og i mål til 2-2.

Og som om ikke det var nok dramatikk med selvmålet i det 90. minutt, snudde Kongsvinger kampen med et nytt mål etter 94 minutter. Simon Marklund slo inn et frispark fra 30 meter som fant Christian Røer på bakerste stolpe. Han hamret inn 3-2 og seier for Kongsvinger fra kloss hold.

Målrikt lokaloppgjør

I lokaloppgjøret mellom Stjørdals-Blink og Ranheim ble det flere mål. Fjorårets eliteserielag ledet 1-0 til pause, før hjemmelaget utlignet like etter pause. Så scoret Ranheim to kjappe, før Stjørdals-Blink igjen reduserte til 2-3. Det ble også sluttresultatet.

Det var likevel ikke rundens mest målrike kamp. Den kom i Sandnes, der Sandnes Ulf slo Øygarden 4-3 etter et selvmål av Øygarden-spiller Andreas van der Spa fire minutter før slutt til 4-3 til hjemmelaget.

Tabelltopp for Ull/Kisa

Ull/Kisa knuste Strømmen 4-0 og leder også 1. divisjon med best målforskjell. De ledet 2-0 etter 16 minutter og 3-0 til pause. Tidligere Lillestrøm-spiller Stian Ringstad fastsatte sluttresultatet til 4-0 etter 72 minutter.

Fire mål scoret også Sogndal i deres 4-1-seier over Åsane. Det sto 1-1 til pause, men en mektig andreomgang av gjestene fra saftbygda sørget for tremålsseier og 2.-plass på tabellen.

Jervs nysignering Diego Campos presenterte seg for det norske publikumet med en vanvittig scoring etter halvtimen på KFUM-Arena med et volleyskudd fra 20 meter via stanga og i mål. Det holdt likevel ikke - David Tavakoli utlignet etter 57 minutter og Olav Øby avgjorde til KFUMs fordel minuttet før full tid. Dermed vant Oslo-laget 2-1.