Real Madrid-trener Zidane ber Messi om å bli i Barcelona

Uenigheter med styret og beskyldninger for sparkingen av tidligere Barcelona-trener Ernesto Valverdo, har resultert i en lei Messi. Ballon d'Or-vinneren sa i februar at han ikke tror Barcelona kan vinne Mesterligaen i den formen laget er i.

Nå spekuleres det i om 33-åringen drar fra Barcelona etter at kontrakten utløper i 2021, noe erkerivalens trener håper han ikke gjør.

– Jeg vet ikke hva som vil skje, men vi håper ikke (at han drar) fordi han er i ligaen, og vi vil ha de beste i ligaen, svarte Real Madrid-trener Zinédine Zidane på spørsmål om muligheten for at Messi drar.

Presidentvalget i Barcelona er satt til 2021. Da må sittende president Josep Maria Bartomeu gå av. Victor Font er en av dem som vil stille til valg og ønsker å utnevne Messis tidligere lagkameraet Xavi Hernandez som hovedtrener.

Barcelona ligger på andreplass i ligaen, fire poeng bak Real Madrid, når fem runder gjenstår.