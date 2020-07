Sané bekreftet klar for Bayern München

Tirsdag meldte både Sky Sports og BBC at den tidligere City-spilleren angivelig skulle ha skrevet under en avtale på fem år.

Fredag ble overgangen, som ventet, fullført. Sané forlater dermed Manchester City etter fire år i klubben. Overgangssummen ryktes å være litt over 650 millioner kroner.

– Han kommer til å få et nytt kapittel hos en fantastisk klubb i Bayern München. Han ønsket å dra. Alle har sitt eget liv, og han bestemte seg for å dra videre, sa Citys manager Pep Guardiola på en pressekonferanse før torsdagens kamp mot Liverpool.

City-manageren varslet forrige uke at den lynraske vingen ønsket seg vekk fra Manchester og at han nektet å skrive under ny kontrakt. Sanés avtale utløper neste sommer.

Tyskeren har vært skadd i nesten hele inneværende Premier League-sesong, men var delaktig i at Manchester City kunne løfte hele tre engelske trofeer i fjor.

– Jeg ville ha elsket det om han ble, men han tror at han blir bedre og lykkeligere der, sa City-manageren.