Bratseth hyller Haalands sesongavslutning: – Imponert over hvor stabil han er

Selv om sesongen sluttet på pinlig vis for Haaland og Dortmund med 0–4 hjemme for Hoffenheim, gjorde unggutten en meget god figur for de gulkledde med 13 mål på 15 kamper.

Siden fotballen startet opp igjen 16. mai i Tyskland ble det fire mål på sju kamper og en skade som satte han ut av spill i to kamper.

– Det så ut som Haaland hadde brukt pausen bra. Han så veldig bra ut. Det er en spiller som ønsker å trene og vil bli bedre, noe det var enkelt å se i mai og juni, sier Rune Bratseth.

Få nordmenn kjenner den tyske toppdivisjonen bedre enn Bratseth. Han spilte 230 kamper for Werder Bremen i perioden 1987–1994. Med klubben vant han Bundesliga i 1988 og 1993, den tyske cupen i 1991 og 1994, samt cupvinnercupen i 1992.

– Høy internasjonal klasse

Bratseth er imponert over hvor stabil Haaland har vært de siste årene.

– Han er jo en fotballspiller og ikke en maskin, men jeg er likevel imponert over stabiliteten. Han virker å bruke lite energi på bekymre seg og kjenne på press, og heller glede seg over det han holder på med. Han holder høy internasjonal klasse.

Lars Tjærnås har kommentert Dortmund-kampene denne sesongen. Også han er enig i at Haaland så skarp ut etter koronapausen.

– Jeg vet at han trente meget godt i den pausen, og hadde veldig sterke fysiske tester før restarten. Ser en på fysiske parametere etter kampene han har spilt, antall sprintmetere, antall totale meter og toppfart er de også veldig solide, sier han og fortsetter:

– I tillegg, og enda viktigere, han har fortsatt med det en toppspiss lever av – score mål. Dessuten har han i enda større grad enn før pausen utviklet samspillet med et par av dem som ofte er rundt han i kampene.

Bli bedre i lufta

Duoen har ikke mye å utsette på Haaland, men et sted kan han bli bedre – i lufta.

– Robert Lewandowski er nok den mest komplette spissen der ute. Haaland kan lære litt av polakken når det kommer til hodespillet. Utenom det er det lite annet han må bli veldig mye bedre på, sier Bratseth.

Tjærnås legger til:

– Han er høy, men kan fortsatt bli bedre i lufta, både teknisk og til å time. Han er noen ganger for «åpen» i mottaket når han er feilvendt, og kan bli litt for lett å ta fra ballen i de tilfellene. Og han kan bli enda bedre på kombinasjonsspill, evnen til å utnytte trange rom med en eller et par andre og kombinere seg gjennom et forsvar i balanse.

– Ganske stor

Og hvor tror duoen Haaland spiller 1. juli 2021?

– Hvis han fortsetter utviklingen som han har gjort, og tar ytterligere steg, står han jo på blokka til klubber som har mer ressurser enn Dortmund. Da snakker vi fort toppen av pyramiden – Barcelona, Real Madrid. I tillegg er det engelske klubber, PSG, Bayern, Juventus. De lagene der, sier Bratseth.

– Jeg tror sjansen for at han fortsatt spiller i Dortmund er ganske stor. Ikke fordi han ikke er ettertraktet, men fordi han spiller i en av verdens 10–12 beste klubber, i en klubb der han er elsket, der de vet å bruke han smart, og fordi han fortsatt har god tid og kloke folk rundt seg, avslutter Tjærnås.