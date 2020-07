Norsk supertraver jakter seiglivet verdensrekord

Verdensrekorden tilhører den svenske travlegenden Järvsöfaks, hesten som vant formidable 201 løp i karrieren. I 2005 stoppet klokkene på 1.17,9 i Gävle. Siden har ingen slått den.

Norske Odd Herakles vokste opp i Telemark og har nå sin stallplass på Skoppum i Horten kommune. Han elsker å konkurrere og opptrer som en konge i banen.

I en alder av ti år blir han stadig raskere og sterkere. Nå varsles det verdensrekordforsøk på Jarlsberg lørdag.

– Det er jo det vi fantaserer om. Tidligere har jeg sagt at verdensrekorden ikke har betydd så mye for min del. Men nå, etter hestens siste prestasjoner, hadde han kanskje fortjent den, sier hestens trener og faste følgesvenn, Lars O. Romtveit, til Equus.

Betyr mye

Trenerveteranen har varslet at han gir seg etter inneværende sesong. Hva det betyr for løpskarrieren til Odd Herakles er usikkert. En verdensrekord hadde uansett smakt godt.

– For norsk travsport vil det bety mye. Og hvilket flott ettermæle det hadde vært for både meg og Odd Herakles! Dette er et eventyr, og jeg må stadig klype meg i armen, sier Romtveit.

Han vet samtidig at værgudene må samarbeide. Lørdag ettermiddag kan det ligge mørke skyer over både Jarlsberg og rekordforsøket.

Men helt sikker er værmeldingen ikke.

Været avgjør

– Odd Herakles er en fantastisk hest. Han er absolutt god nok til å sette verdensrekord. Da vi tok norgesrekorden på Bjerke i juni, og kjørte 1.18,4, gikk han i andrespor i én runde. Er været ok, satser vi på rekord. Blir det regn, gjør vi det ikke, sier kusken Tom Erik Solberg.

Han har sittet i sulkyen bak eventyrhesten i 14 av de 15 siste startene og blitt slått kun én gang.

Lørdag gjør Odd Herakles sin start nummer 116. 45 ganger har han vært først over mållinjen.