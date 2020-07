Sander Berge med mål og assist da Sheffield United slo Tottenham

Etter halvtimen spilt kunne Berge slippe jubel løs for sitt første Premier League-mål da han sendte Sheffield United i ledelsen på Bramall Lane. Fra skrått hold banket nordmannen ballen lavt i hjørnet.

Berge ble med det den 31. nordmannen til å score i Premier League. Ekstra imponerende er det at målet var 21-åringens første skudd på mål i ligaen.

Lys Mousset satte inn 2-0 før Berge var servitør på 3-0-scoringen til Oliver McBurnie, mens Harry Kane fastsatte resultatet til 3-1. Seieren var Sheffield-lagets første etter koronapausen og blir viktig i kampen om europaligaplassene.

Samtidig må Tottenham begynne å belage seg på en sesong uten mesterligaspill. Laget ligger på 9.-plass og har ni poeng opp til Chelsea på den viktige 4.-plassen når seks runder gjenstår. Laget har likevel muligheter til å komme seg til europaligaen.

VAR-annullering

Like etter Berge-scoringen trodde Kane at han hadde utlignet for Tottenham, men videodømmingen ville det annerledes. Reprisene viste at ballen var innom armen til Lucas Moura idet brasilianeren ble felt.

Annulleringen var dermed korrekt, men regelverket om videodømming forhindret at Spurs i gjengjeld kunne få et korrekt frispark i meget god posisjon for fellingen av Moura.

Etter sideskifte vartet Berge opp med et smart innlegg som resulterte i en stor sjanse for vertene, men David McGoldrick skjøt like utenfor.

Berge lurte Son

20 minutter før slutt sikret Mousset seieren for vertene. Franskmannen fikk stå alene foran mål og pirke inn 2-0 etter flott forarbeid av Ben Osborn og Enda Stevens.

Kane fikk på ny nettsus etter 77 minutter spill, men ble avvinket for offside. To minutter senere ble nok en Kane-scoring annullert, denne gangen for armbruk.

Vondt ble til verre for José Mourinhos menn da Berge ved dødlinjen fintet bort Son Heung-min og sendte ballen hardt inn til McBurnie som satte inn 3-0 på Bramall Lane.

Like før slutt kunne Kane juble for en godkjent scoring da han satte inn kampens siste.

