Poengdeling da Børven debuterte for Rosenborg

Näsberg satte ballen i nettet etter en volley fra like innenfor femmeteren. Målet kom etter en retur på et hjørnespark etter 79 minutt.

Dagens prestasjon var det Marius Lundemo som kom med. Han ga Rosenborg ledelsen etter et kanontreff fra 20 meter. Ballen endte helt opp i venstre kryss. Vålerangekeeper Kristoffer Klaesson var aldri i nærheten av ballen.

Lundemo er inne i sin siste måned for Rosenborg. Fra 1. august flytter han til Kypros og blir Apoel-spiller.

Begge lagene hadde flere gode sjanser i første omgang og det kunne fort kommet flere mål. Blant annet var Bård Finne nære på å sende gjestene i føringen allerede etter halvminuttet spill.

Etter pause tok Vålerenga over mye av styringa, som til slutt resulterte i utligningen.

Etter 62 minutter spill kom nyervervingen Torgeir Børven inn for Rosenborg. Børven ble etter mye om og men klar for Rosenborg denne uka. Han kommer fra Odd, som han scoret hat trick for mot nettopp Vålerenga for en uke siden.

Etter en tung sesongstart med ett poeng på tre kamper ble Rosenborg og Eirik Horneland enige om å avslutte samarbeidet. I Trond Henriksens første kamp som vikar fikk trønderne en etterlengtet opptur i Bergen, da Brann ble slått 2-1 søndag.