Tabelltopp Bodø/Glimt storspilte og vant 4-0 i Skien

Philip Zinckernagel, Kasper Junker, Marius Høibråten og Sammy Skytte sto bak målene i Skien. Bodø/Glimt har scoret 19 mål på fem kamper og står uten tap med 15 poeng på toppen av Eliteserien. Molde kan også komme opp i 15 poeng med seier borte over tredjeplasserte Kristiansund torsdag.

Mjøndalen er opp på 4.-plass etter 3-1-seier borte over AaFK. laget fra Ålesund har sluppet inn 17 mål på fem kamper hittil i sesongen.

Kornelius Normann Hansen scoret begge da Stabæk slo Strømsgodset 2-0 på Nadderud.

Kristoffer Løkbergs og Veton Berishas scoringer i 2. omgang gjorde at Viking vant 2-0 mot Sandefjord i Stavanger.

Haugesund slo Start 1-0 etter et selvmål av Jesper Norman Daland to minutter på overtid i 2. omgang.

Gode Glimt

Igjen var det Bodø/Glimt som imponerte mest i de fem kampene som ble spilt med kampstart 18.00.

Et drøyt kvarter var spilt da det oppsto drama i Skien. Espen Ruud felte Kasper Junker da dansken skulle sette ballen i åpent bur. Veteranen Ruud ble belønnet med rødt kort av dommer Marius Hansen Grøtta, og Junkers landsmann Philip Zinckernagel satte det åpenbare straffesparket sikkert i mål til 1–0 for gjestene. Zinckernagel har tre mål og tre målgivende på årets fem første kamper.

2-0-scoringen kom bare ti minutter senere. Et av mange glimrende angrep og et strålende innlegg av Jens Petter Hauge endte opp med at Kasper Junker scoret sesongens femte.

3-0 kom to minutter ut i 2. omgang. Og hvilket mål! Marius Høibråten knallet ballen i mål fra langt hold i reneste Roberto Carlos-stil.

4-0 kom ved nok en danske. Samuel Skytte puttet etter 66 minutters spill.

Lekker

AaFK fortsetter å lekke bakover, og det viste Mjøndalen å utnytte. Ibrahim og Vetle Dragsnes scoret to kjappe i løpet av tre minutter etter rundt 30 minutters spill i 1. omgang. Innbytter Niklas Castro reduserte på straffespark sju minutter før full tid. På overtid satte Mjøndalens Sondre Liseth punkum til 3-1.

Aalesund er sammen med Sarpsborg under nedrykksstreken etter fem spilte serierunder.

Kornelius Nordmann Hansen scoret to mål før pause for Stabæk mot Strømsgodset. Det gjorde at han fortjent kunne slå en akrobatisk salto etter 2-0-scoringen rett før pause.

I Stavanger dro kampen seg kraftig til i 2. omgang etter en drepende kjedelig forestilling i de første 45 minuttene. I løpet av fire minutter kom det to kjappe scoringer av Kristoffer Løkberg og Veton Berisha. Dermed kunne Bjarne Berntsens mannskap bokføre årets første trepoenger.

I Haugesund fikk hjemmelaget med seg tre poeng etter et selvmål på overtid av Jesper Norman Daland.