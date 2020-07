Storscorer i norsk fotball døde i båtulykke

Lindqvist mistet livet i en ulykke ved båthavna på Nes, sør for Tønsberg, natt til lørdag, melder Tønsbergs Blad. Han var en kjent skikkelse i fotballmiljøet i Vestfold, og tidligere sportssjef i Tønsbergs Blad og journalist i Østlands-Posten.

Bakgrunn: Mann døde i drukningsulykke i Tønsberg

I slutten av mai ble Lindqvist kåret til tidenes toppscorer i det norske seriesystemet av Dagbladet.

Han scoret ifølge Dagbladet 746 mål på 510 kamper i det norske seriesystemet i løpet av sine 21 sesonger. Han spilte blant annet for Flint og Eik, og var på prøvespill i Vålerenga etter å ha scoret 46 mål i seire og cup i 2001.

– Det er svært hyggelig å få være med i dette ærefulle selskapet med likesinnede målscorere. De flest jeg har spilt med eller under vil nok si at jeg er over gjennomsnittet opptatt av å score mål, sa Lindqvist til Dagbladet i forbindelse med kåringen.