Jakob Ingebrigtsen slo storebror på Bislett – drar opp til høyden i Sveits

Jakob var best i brødreduellen. Friidrettsstjernen fra Sandnes ble klokket inn til tiden 1.46,44. Filip Mangen Ingebrigtsen ble nummer to på 1.46,74. Også det er ny personbeste for rogalendingen som har slitt med pollenallergi den siste tiden.

Når regjeringen letter på reiserestriksjonene blir det oppladning og trening i høyden i St. Moritz i Sveits for brødrene.

Det har de ventet lenge på.

– Jeg vil trene i høyden. Jeg vil på startstrek med mine konkurrenter på like vilkår og under samme forutsetninger. Akkurat nå har de et stort forsprang. Jeg er litt skuffet over at vi ikke får forberede oss likt. Vi vil så fort som mulig benytte oss av muligheten til å dra på høydetrening, sa Jakob Ingebrigtsen etter sin sterke 800 meter under Boysen Memorial.

Mentalt viktig

Bror Filip er enig. Han bestemte seg ikke før tirsdag morgen at han skulle være med på Bislett som følge av allergiproblemene.

– Jeg presterer mer stabilt oppe i høyden i St. Moritz. Kroppen fungerer bedre der dag for dag, og da får jeg trent med mer kontinuitet. Sveits har vært mer eller mindre som Norge så langt i coronapandemien, og jeg regner med at det skal gå greit å dra dit, sa Filip etter sitt løp.

Han dro mesteparten av løpet, men fikk broren Jakob forbi seg på oppløpet.

– Vi liker å komme oss dit vi har planlagt, sa Filip.

Det vil si at de blir i St. Moritz i fire uker, og at de reiser derfra og ned til det planlagte, første Diamond League-stevnet i Monaco i midten av august.

Gode

Samtlige Ingebrigtsen-brødre har imponert i det lille vi har sett av dem så langt i sesongen. De var alle gode under Impossible Games i juni, og de var alle gode på Bislett også.

Mandag var storebror Henrik Ingebrigtsen suveren på 5000-meteren på Bislett. Tiden 13.19,65 er årsbeste i verden og kun fire sekunder bak hans personlige rekord.

– Det var dette jeg hadde håpet, selv om jeg ikke har sagt det utad. Hvis du får ut i løp det du gjør på trening, er det bra. Jeg har tatt et steg i riktig retning i vinter også. Jeg er veldig fornøyd med der jeg står. Skal du løpe ned mot de aller beste tidene, krever det at du forbereder deg enda bedre, sa Jakob Ingebrigtsen.

I det inkluderer han høydetrening.

Det får han nå om ganske kort tid.