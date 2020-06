Coronasmitte i Bergets Malmö

Skåne-klubben bekreftet selv smittesituasjonen på sin nettside tirsdag.

Ingen trenere eller spillere har fått påvist smitte, men to personer i staben har det, melder Kvällsposten. Malmö har Jo Inge Berget i sin spillerstall.

Malmö-ledelsen sier til TV4s fotballkanal at onsdagens kamp mot Djurgården skal gå som vanlig. Sportssjef i Djurgården, Bosse Andersson, mener heller ikke at det er grunn til bekymring.

– Nei, det gjør jeg ikke. Sånn her kommer det sikker til å være i flere kamper, at noen blir berørt. Vi har restriksjoner i svensk fotball som vi følger, og det er en trygghet når sånt som dette dukker opp. Vi kjenner oss trygge og klare for match i morgen, sier Andersson til nyhetsbyrået TT.

Etter helgens prestasjon mot AIK, kan Berget kanskje få sjansen fra start for Malmö FF onsdag.

Berget skadet seg i cupkampen mot Karlskrona 1. mai, men var tilbake på benken til søndagens kamp mot AIK. Halvtimen før slutt på stillingen 2–0 til AIK fikk han sine første minutter i Allsvenskan i år.

Det betalte seg for Malmö da de fikk straffe etter 70 minutter. Isaac Kiese Thelin bommet fra elleve meter, men på returen var Berget først og sørget for redusering.