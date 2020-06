Rosenborg bekrefter: Børven klar umiddelbart

Børven trente som normalt med Odd tirsdag formiddag, men noen timer kom beskjeden fra Rosenborg om at spissen med seks mål på fire eliteseriekamper er klar for Rosenborg nå. Han er klar mot Vålerenga, laget han scoret tre mål mot med Odd 24. juni.

– Det er en god følelse å få til dette nå, jeg tror det er den beste løsningen for alle parter. Jeg var innstilt på å gjøre en god jobb i Odd fram til 30. juni og ga beskjed etter Start-kampen (sist lørdag) at jeg var ivrig på å få til en løsning. Det er godt at det kom i orden, sier Børven til RBK.no.

Ut 2022-sesongen

Et nytt oppgjør mot Vålerenga gleder Børven, som har skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut 2022-sesongen, seg stort til.

– Jeg fikk en melding fra Fagermo som lurte på om jeg ble klar for Rosenborg og skulle spille mot dem. Han frykter nok meg etter at det funket veldig bra for meg sist. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang i Rosenborg, sier Børven, som får draktnummer 14 i Rosenborg.

Børven ble toppscorer i Eliteserien i fjor med 21 mål.

– Vi har jobbet for å få på plass dette før overgangsvinduet stengte og er selvfølgelig glade for at det løste seg. Nå får vi økt konkurranse i troppen og vi får inn en veldig dyktig fotballspiller, sier sportslig leder Mikael Dorsin.

17. juni

Fjorårets toppscorer i Eliteserien signerte for Rosenborg 17. juni. Avtalen gjaldt egentlig fra 1. august, men trønderne har vært i forhandlinger med Odd om å hente Børven før overgangsvinduet stenger.

Dersom Odd og Rosenborg ikke hadde blitt enige om en overgang innen overgangsvinduet stenger 30. juni, kunne ikke Børven spilt for RBK før 8. september. Dette skyldes regelverket rundt de såkalte overgangsvinduene og registrering av nye spillere.