Ødegaard til Barcelona for skadesjekk

Det melder Ødegaards klubb Real Sociedad i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Nordmannen skal til den katalanske hovedstaden for sjekke seg for Patellar tendinopati, bedre kjent som «Jumpers knee», skriver TV 2. Det vil vurderes flere ulike behandlingsmetoder for å bli kvitt smertene i kneet.

Den spanske avisen Mundo Deportivo hevder at han er tvilsom til kampen mot Espanyol på torsdag og at han i verste fall kan miste resten av sesongen.

Startet glimrende

Drammenseren, som er på utlån til Real Sociedad fra Real Madrid, startet sesongen glimrende for de hvite og blå. Første halvdel av sesongen var han sentral da San Sebastian-laget tidvis spilte glitrende fotball, og 21-åringen noterte seg for fire mål og fem målgivende pasninger frem til jul.

Etter det har pilen pekt nedover for Ødegaard og hans lagkamerater. Faktisk har ikke den norske landsslagsspilleren levert noen målpoeng siden kampen mot Osasuna 22. desember.

7.-plass

Formduppen har ført til at Sociedad nå har spilt seg ned til en 7.-plass i La Liga med 47 poeng. Dermed skal det bli vrient å ta den prestisjetunge 4.-plassen, som gir mesterligakvalifisering.

Mandag satt 21-åringen på benken i 1-2 tapet mot Getafe. Seks kamper gjenstår av den spanske sesongen.