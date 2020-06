Start-legende forlenger kontrakten

– Jeg er veldig glad for muligheten til å bli med videre. Jeg har jobbet lenge for å komme meg tilbake på banen og da er det godt at jeg fortsatt får muligheten til det, sier Børufsen til klubbens hjemmeside.

Børufsen, som fikk debuten sin for Kristiansand-klubben tilbake i 2006, har spilt over 300 kamper for Start. Venstrevingen har vært ute med skade siden juni 2018, men han har ikke gitt opp håpet om å igjen ikle seg den gule drakten.

– Jeg føler jeg er klar til å bidra, men jeg vet jo også at jeg ikke har spilt kamp på veldig lenge. Jeg er ikke klar for 90 minutter, men innhopp på 15–20 minutter skal gå fint, sier Børufsen.

Start-trener Joey Hardarson er også tilfreds med forlengelsen.

– Espen har hatt en jevn fremgang i hele oppkjøringen, og konkurerer nå om en plass i troppen. Så får vi se hvordan det utvikler seg videre. Espen Børufsen i godt gammelt slag er en meget god spiller, sier Hardarson.

Start spiller sin neste kamp borte mot Haugesund onsdag kveld.