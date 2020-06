Klopp varsler rolig sommervindu for Liverpool

Tyskeren vil heller satse på klubbens unge spillere, sier han ifølge Reuters.

– Man må være kreative. Vi prøver å finne løsninger internt, og det er fortsatt gode ting i vente: Vi har tre eller fire spillere som kan ta store steg, sier Klopp.

Han legger til at koronakrisen trolig vil føre til at klubbene ikke bruker like mye penger som normalt i sommervinduet.

– Covid-19 har hatt en effekt på både selgende og kjøpende klubber. Det er helt normalt, og det blir nok ikke den travleste sommeren, sier han.

Liverpool ble kronet til seriemestre etter at Chelsea slo Manchester City sist uke. Med sju kamper igjen er Liverpools ledelse over blåtrøyene fra Manchester på 23 poeng.

Det er første gang siden 1990 at den tradisjonsrike klubben vinner toppdivisjonen i England.