Tidligere Liverpool-spiller knivstukket og ranet

Derby bekrefter at Wisdom ble overfalt og ranet da han besøkte familie i Liverpool-bydelen Toxteth, melder BBC.

Ifølge klubben etterforskes hendelsen av politiet, og Wisdom vil bli helt frisk fra skadene.

– Klubbens fokus nå er å støtte Andre og familien hans, heter det i en uttalelse fra Derby.

Wisdom debuterte for Liverpool i 2012 etter å ha gått gradene i klubbens akademi og fikk til sammen 14 kamper for rødtrøyene. Etter en rekke utlån signerte han i 2017 for Derby.

Wisdom står med 18 kamper for Derby denne sesongen. Laget ligger på 8. plass i mesterskapsserien, med 3 poeng opp til sluttspillsplassene.