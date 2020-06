Ødegaard på benken da Real Sociedad gikk på sitt fjerde strake tap

Martin Ødegaard ble sittende på benken gjennom hele kampen for Real Sociedad i mandagens bortemøte mot Getafe. Der fikk han se lagkameratene slite mot Getafe, og nok en gang gå av banen uten poeng etter koronapausen.

Hjemmelagets Jamie Mata scoret to ganger og sørget for Real Sociedads fjerde strake tap.

Ødegaard og co. har virkelig slitt etter at fotballen startet opp etter koronapausen. Først ble det 1–1 hjemme mot Osasuna, deretter fire tap på rad og rekke: mot Alaves, Real Madrid, Celta Vigo og nå Getafe.

Da spøker det virkelig for mesterligahåpet til Real Sociedad. Nå skiller det sju poeng opp til Sevilla på fjerdeplass, som gir billett til mesterligaen.

Straffescoring

Ingen av lagene vartet opp med festfotball i den første omgangen, men det var likevel hjemmelaget som gikk til pause med ledelse.

En straffescoring av Jamie Mata skilte lagene halvveis. Det var det sjuende straffesparket Real Sociedad har laget på like mange kamper.

Ti minutter etter hvilen sørget Adnan Januzaj for balanse i regnskapet. Belgieren, med en fortid i Manchester United, styrte et perfekt innlegg fra Mikel Oyarzabal inn i nettmaskene. Da øynet Real Sociedad håp om en etterlengtet trepoenger, og tok etterhvert over styringen.

Men litt mot spillets gang tok Getafe nok en gang ledelsen. Ett innkast ble kjapt levert til Mata, som fra nærmest død vinkel satte ballen i mål. Da gjensto det bare sju minutter av kampen.

Til tross for at Real Sociedad sårt trengte et mål ble Ødegaard sittende på benken.

7.-plass

Real Sociedad ligger nå på 7.-plass med 47 poeng. Real Madrid topper tabellen med 71 poeng, to poeng foran Barcelona.

Med tre poeng er Getafe nå oppe på 5.-plass, to poeng bak Sevilla.

Nest mulighet for Real Sociedad til å hente en seier er hjemme mot Espanyol torsdag. Getafe tar samme dag turen til Santiago Bernabéu for å møte Real Madrid.