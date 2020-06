Solskjær tror han mister stortalent

19-årige Gomes ble kåret til årets unge spiller i storklubben i 2017, og har vært i United-systemet siden han var seks. Til tross for at Solskjær har sagt han vil satse på de unge i klubben, har midtbanespilleren ikke fått like mye spilletid som for eksempel Mason Greenwood og Scott McTominay.

Solskjær har i det siste sagt han håper Gomes forlenger kontrakten, som går ut tirsdag, men på mandagens pressekonferanse sa nordmannen at det trolig ikke blir noe av forlengelsen.

– For å være ærlig så har jeg ikke hørt fra dem i går eller i morges, så det ser ikke ut som de blir enige. Svaret er antakelig kort, og ja, sa Solskjær på spørsmål om Gomes nå forlater klubben.

Gomes var kaptein på England-laget som vant U17-VM i 2017.