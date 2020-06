Medier: Newton erstatter Brady i New England Patriots

Den amerikanske fotballspilleren fra Atlanta ble frigitt fra kontrakten med Panthers i mars og har siden den gang vært tilgjengelig for de andre lagene i NFL, som en såkalt «free agent».

Ifølge ESPN vil Newton skrive under på en kontrakt for ett år for laget fra Foxborough utenfor Boston. Også nyhetsbyrået AP har fått bekreftet avtalen.

Tom Brady, som har sikret Patriots seks Superbowl-seiere siden han kom til laget i 2000, gikk etter forrige sesong til Tampa Bay Buccaneers.

Newton har selv hatt suksess på banen. I 2016 ledet han Panthers til Superbowl, der de tapte for Denver Broncos. Han ble kåret til ligaens mest verdifulle spiller den sesongen.