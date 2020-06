Kjærkommen RBK-seier etter sen Brann-blemme

Innbytter Carlo Holse ble matchvinner da han ved hjelp av Brann-spiller Kristoffer Barmens fot sendte ballen i bue over keeper Ali Ahamada og i mål. Da var det spilt nesten 90 minutter i Bergen.

Sjansen kom som følge av rot i Branns bakre rekker.

– Vi har manglet litt den flaksen som skal til, og det hadde vi i den situasjonen. Dette betyr så mye. Vi har vært gjennom en vill uke med trenerskifte og nye tanker og ideer. En seier som dette kan vi virkelig bygge videre på, sa matchvinner Holse til Eurosport.

Les også: Bodø/Glimt slet seg til seier – keepertabbe ødela for Sarpsborg

Seieren betyr at RBK klatret til tiendeplass på tabellen. Brann er nummer fem. Mannskapet til Lars Arne Nilsen røk på sesongens første tap.

– Jeg synes gutta gjorde en fantastisk kamp, og at vi fortjente mer. Sånn er fotballen. Av og til får du en i trynet, men det var irriterende måten det skjedde på, sa han til Eurosport.

Tidligere denne uken måtte Eirik Horneland forlate jobben som RBK-trener. Trond Henriksen ledet laget i Bergen søndag. Han gjorde et par endringer i startoppstillingen og fikk se et RBK-lag som kjempet desperat for poeng.

Det endte med full pott, etter at Rosenborg presset på for et seiersmål mot slutten. Dermed kunne seiersvante trøndere juble for for den første trepoengeren i 2020-sesongen.

Brann sjokkåpnet

Det var hjemmelaget Brann som begynte best i Bergen, og allerede etter fem minutters spill kom uttellingen. Daouda Bamba fant Gilbert Koomson i fin posisjon, og avslutningen som fulgte var presis. RBK-målvakt André Hansen måtte se ballen finne hjørnet bak seg.

Etter 21 minutters spill fortsatte motgangen for gjestene fra Trondheim. Da måtte viktige Samuel Adegbenro kaste inn håndkleet etter å ha fått seg en smell. Inn kom Emil Konradsen Ceide.

De første 45 minuttene i Bergen var sjansefattige, men effektiviteten var til gjengjeld upåklagelig. På overtid i omgangen var det duket for utligning. Pål André Helland slo et lavt frispark mot første stolpe, der Even Hovland møtte ballen og flikket den ned i lengste hjørne.

Brann-keeper Ali Ahamada kunne lite gjøre, og dermed hadde et RBK-lag i motgang reist seg etter det tidlige baklengsmålet.

Stor sjanse for innbytteren

– Du gjør deg noen tanker (etter baklengsmålet), men heldigvis fikk vi slått dem fra oss. Etter ti minutter dominerer vi banespillet, og det har vi ikke gjort på lenge. Det er godt å kjenne at vi har ballen mye, sa Pål André Helland til Eurosport i pausen.

Annen omgang ble heller ikke på noen måte noen sjansebonanza. Begge lag slet med å spille seg til de helt store sjansene.

Seks minutter før slutt kom RBK-innbytter Carlo Holse til en fin avslutningsmulighet, men ballen gikk på utsiden av stolpen. RBK hadde flere fine tilløp mot slutten av kampen, men Brann-forsvaret fikk ryddet lenge opp.

På tampen skulle innbytter Holse likevel bli matchvinner. Scoringen var særdeles viktig for et RBK-lag som har slitt i motvind.

Les også:

Velde sikret Haugesunds første seier: – Deilig at målet holdt helt inn

Brynhildsen fikk ni minutter da Molde knuste Stabæk