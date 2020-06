Velde sikret Haugesunds første seier: – Deilig at målet holdt helt inn

Begge lagene i søndagens oppgjør trengte sårt en seier. Sandefjord hadde ikke vunnet siden serieåpningen mot Odd, mens Haugesund ikke hadde fått med seg en trepoenger i årets eliteserie.

Det siste ble det en endring på, i en kamp der Haugesund var det beste laget fra start. Gjestene tok en tidlig ledelse etter et kvarters spill da Kristoffer Velde fikk ballen ut av intet og scoret ledermålet på nærmeste stolpe.

Sandefjord var tydelig ikke fornøyd med eget spill før pause og skapte mye mer i 2. omgang. Flere store sjanser ble avverget med nød og neppe av Haugesund, mye takket være keeper Helge Sandvik.

– Jeg synes vi var bedre i 2. omgang enn i den første, men jeg er veldig stolt av gutta. Jeg synes vi fortjente noe mer, men sånn er det i fotball, man må score mål, oppsummerte Sandefjords trener Marti Cifuentes til Eurosport etter kampen.

For Haugesund klarte å holde unna mot slutten og for første gang i år holdt laget nullen. Takket være målet til Velde kunne sesongens første seier innkasseres.

– Deilig at vi får den første trepoengeren i år, og deilig at det målet holdt helt inn, sa matchvinner Velde.

Heldig Velde

Haugesund hadde scoret i hver eneste kamp i Eliteserien og brukte ikke lang tid på å score igjen i bortemøtet med Sandefjord.

Etter 15 minutter fikk laget sin første store sjanse, og den tok Velde vare på. En lang pasning endte opp hos vingen etter at Sandefjords Ze Eduardo traff ballen og satte sin egen høyreback ut av spill.

Velde takket for muligheten og satte ballen i nettet langs bakken i nærmeste hjørne. Målscoreren fikk en ny god mulighet etter 20 minutters spill, og Haugesund fortsatte å styre kampen før pause.

En tordentale fra Sandefjord-kaptein Lars Grorud var første tegn på endring etter hvilen.

Store Sandefjord-sjanser

For på vei inn til pause var Grorud tydelig misfornøyd, og det var et klart mer skjerpet hjemmelag som kom på banen i 2. omgang.

Første skremmeskudd for Haugesund kom bare tre minutter ut i omgangen da et langt oppspill fra nettopp Grorud holdt på å ende opp i en stor sjanse for Kristoffer Normann Hansen. Han nådde imidlertid ikke ballen.

Minuttet etter fikk Sivert Gussiås en mye større sjanse etter at Haugesund spilte bort ballen i eget forsvar. Keeper Helge Sandvik var kjapt ute og hindret utligning.

Etter timen spilt fikk Normann Hansen enda en god mulighet. Avslutningen med hælen på innlegget langs bakken holdt på å lure seg inn via en Haugesund-forsvarer, men traff stolpen. På returen ble Normann Hansen hindret av keeper.

