Aalesund står fortsatt uten seier i Eliteserien

Lars Bohinens menn klarte ikke å få hull på seiersbyllen på Marienlyst søndag. Bortelaget ledet lenge, men Mikkel Maigaard hadde ståkontroll fra straffemerket og sørget for poengdeling på tampen.

Godset gikk hardest ut fra start med en god mulighet for Maigaard allerede etter 11 minutter. Dansken klarte ikke å overliste Andreas Lie, som var raskt ute og fikk avverget skuddet.

Selv om bortelaget ble liggende og forsvare seg mye i første omgang, kunne sunnmøringene juble først.

En nydelig langpasning fra Daan Klinkenberg sendte Sigurd Haugen alene mot Godset-målet etter halvtimen spilt. Haugen gjorde ingen feil og satte inn sitt første eliteseriemål for Alesund.

– Jeg lå å jaktet bakrom hele omgangen, så det var deilig å få det (målet) til slutt, sa målscoreren til Eurosport i pausen.

Travelt for Myhra

Aalesund var piggest ut etter pause, men klarte på mirakuløst vis ikke å score etter en dobbeltsjanse fra Petter Orry Larsen og Haugen etter få minutter.

Viljar Myhra fikk blokkert Petter Orry Larsens heading mot mål etter et frispark fra Niklas Castro, før Haugen fikk en ny mulighet for gjestene med hodet fra kloss hold. Men istedenfor jubelrop runget et synkront sukk på Marienlyst stadion da ballen smalt i stolpen.

Daníel Leó Grétarsson sendte Myhra ut i full strekk i det 70. minutt med et frispark fra like utenfor 16-meteren.

Haugen kom alene igjen mot Myhra etter 78 minutter, men ble løpt opp av Niklas Gunnarson før avslutningen rakk å punktere kampen.

Maigaard sikker

Strømsgodset fikk fornyet energi i sluttminuttene med utligning fra Maigaard fra straffmerket i det 89. minutt.

Dansken sendte Andreaas Lie feil vei og sørget for poeng for drammenserne.

Hjemmelaget kjempet såpass hardt i sluttminuttene at Jack Ipalibo måtte rusle av banen med rødt kort fem minutter på overtid etter en takling på Haugen.

Aalesund står fremdeles uten seier i Eliteserien med to poeng på fire kamper. De oransjekledde ligger på tolvteplass.

Strømsgodset holder foreløpig på fjerdeplassen med åtte poeng.