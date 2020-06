EM-festen i virusfare for Stavanger, Trondheim og Oslo: Planlegger for kamper bare ett sted

Ti nasjoner skal i aksjon i Norge i løpet av EM (3. – 20. desember) desember, åtte i gruppespillet og hovedrunden.

Viruspandemien har gjort at det må tenkes nytt rundt mesterskapet. Det europeiske håndballforbundet (EHF) åpnet fredag for et EM der det bare spilles kamper i én by i Norge og én Danmark.

– Det er et av de scenarioene vi planlegger for. Det kan da i så fall bli kamper i enten Trondheim, Stavanger eller Oslo, sier håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud til NTB.

Han vil ikke si noe om hvilken av disse byene (der Norge har planlagt sine kamper) som har best forutsetninger dersom EM-opplegget gjøres drastisk om.

– I slutten av august må vi ta en beslutning rundt dette. I starten av september forfaller store beløp til betaling for oss. Vi tror ikke på en kansellering av EM, men må planlegge for flere løsninger.

Bygges opp

Blant annet skal det komme flere titalls trailere fra Tyskland med tribuner som skal huse 12.500 tilskuere i Fornebu Arena. Det er hallen der det er planlagt semifinaler og medaljekamper de tre siste dagene av EM.

Mye tyder nå på at mesterskapet vil bli spilt med få tilskuere på tribunene. EHF har innstilt seg på at det trolig i stor grad blir et TV-mesterskap og ønsker å redusere kostnadene kraftig.

Et av grepene kan være å gå ned til mindre og «billigere» arenaer enn planlagt.

Champions League avlyst

I Norges Håndballforbund håper man at det etter hvert åpnes for flere enn 200 tilskuere på kampene.

I Danmark er det lagt opp til EM-spill i Herning og Frederikshavn. Også danskene vil trolig gå ned til én arrangørby.

Norge kan i år spille sin første finale på hjemmebane siden VM i 1999. Da ble det norsk gull.

EHF avlyste nylig Champions League-sluttspillet for kvinner. Det skulle spilles i Ungarn i september.