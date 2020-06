Vega reddet Vålerenga – Viking fortsatt seiersløse

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo gikk på et knusende 1-4-nederlag mot gamleklubben Odd onsdag, men lørdag slo laget hans tilbake.

– De siste minuttene spør man seg selv hvorfor man driver med dette. Det var tøft, men vi greide det. Det er jeg veldig glad for, sa Fagermo til Dplay etter kampslutt.

Viking-trener Bjarne Berntsen var samtidig ingen slagen mann.

– Jeg fikk veldig godt svar fra laget, spesielt i annen omgang, men veldig surt og bittert at vi skulle miste ett poeng på slutten på et unødvendig frispark og at vi ikke klarte å klarere ut ballen av eget forsvar, oppsummerte han.

Stavanger-laget jaktet sin første seier for sesongen, men slet å teste Vålerengas keeper Kristoffer Klaesson, som hadde flere blundere mot Odd sist.

Snaue 20 minutter før slutt sto Viking for dagens angrep da Ylldren Ibrahimaj til slutt kunne sette inn utligningen på åpent mål etter at Vålerenga hadde brent et tilsynelatende strengt idømt straffespark.

Likevel fikk hjemmelaget med seg alle tre poengene etter at innbytter Deyver Vega sikret seieren rett før slutt.

Fine detaljer

I stedet for Vega eller Bård Finne på kanten, fikk 19-åringen Osame Sahraoui sjansen fra start lørdag. Han åringen var frisk i åpningen av kampen.

Et nydelig overhopp av Sahraoui sendte Aron Dønnum alene med keeper, men verken Dønnum eller Sahraoui på returen klarte å score. I stedet var det Vålerengas erfarne spillere som skulle stå for åpningsmålet etter 18 minutter.

Herolind Shala svingte inn en dødball fra siden og i feltet stusset Matthías Vilhjálmsson inn 1–0 til Vålerenga. Lite annet skjedde før pause.

Viking slet med å skape de store sjansene, men etter 58 minutter fikk gjestene sin største sjanse så langt i kampen rett etter at Klaesson hadde reddet et skudd fra Joe Bell ut til corner.

Hjørnesparket var godt slått på hodet til Even Østensen, men selv om spissen fikk kraft bak headingen, gikk ballen rett på Klaesson som trygt parerte bort farligheten.

Strengt idømt straffespark

Etter en time var det Vålerenga som brant en stor mulighet på straffespark. Axel Óskar Andrésson hadde armen gjemt bak ryggen da et innlegg traff han i albuen, og tross store protester dømte Espen Andreas Eskås straffe.

Forrige sesong reddet Viking-keeper Iven Austbø en straffe fra Bård Finne på Vålerengas hjemmebane, og strafferedning ble det igjen på skuddet fra Vilhjalmsson.

Vålerenga brant en gyllen mulighet, og det skulle straffe seg, for i det 71. minutt satt kombinasjonene hos Viking. Ballen gikk på ett og to touch før den havnet hos Ylldren Ibrahimaj som kunne sette ballen i åpent mål.

Vålerenga var nære på ved å ta ledelsen igjen da et innlegg fra Sahraoui holdt på å bli klønet inn i eget mål, men Andrésson slapp med skrekken.

Men like før slutt fikk Deyver Vega muligheten til å sende Vålerenga ledelsen og han svarte med å blåse ballen i nettet. Vålerenga fikk flere gode muligheter på tampen, men kampen endte 2–1.

Viking tapte sin tredje kamp for sesongen og jakter fortsatt på sin første seier. Første nye mulighet får de 1. juli mot Sandefjord. Samme kveld spiller Vålerenga borte mot Rosenborg.