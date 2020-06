Børven-dobbel da Odd knuste Start – kan ha vært avskjedskamp

Med fjorårets toppscorer Børven på vei bort, og med tap mot både Sandefjord og Strømsgodset i sesonginnledningen, har det sett mørkt ut for Odd. 4-1-seieren over Vålerenga sist onsdag ga imidlertid klubben fra Grenland ny vind i seilene. Lørdag fortsatte oppturen med 5-0 og to nye mål fra Børven.

– Det var godt med to nye mål og tre poeng. Det kunne vært et mål til i 1. omgang der, men to av tre er innafor, sa Børven til Eurosport etter kampen.

Odd hadde full kontroll på Start i 1. omgang, og etter straffemålet til Børven rett etter pause var det aldri noen tvil om at laget skulle ta sin annen seier på rad i Eliteserien.

Markus André Kaasa og Vebjørn Hoff sørget for at laget ledet 2-0 til pause, og etter hvilen kunne Torgeir Børven sette sitt fjerde mål for sesongen da han scoret på straffesparket han selv hadde skaffet, før han satte nok et mål, sitt sjette for sesongen.

Tobias Lauritsen fastsatte resultatet til 5-0.

Kan miste kamper

To mål for Børven gjør at han er alene på toppen av toppscorerlisten i Eliteserien med seks mål. Lørdagens kamp kan ha vært hans siste for Odd ettersom overgangsvinduet stenger før Odd spiller sin neste kamp.

Hele august kan glippe for Børven dersom Odd og Rosenborg ikke blir enige om en overgang før vinduet stenger, ettersom trønderne ikke kan registrere nye spillere mellom 30. juni og 6. september.

– Det er ikke så mye jeg får gjort med det. Jeg sjekket oppsettet i august, og det er fem kamper. Det er selvfølgelig fem kamper jeg har lyst til å spille, men jeg tror fortsatt det er mulig å bli toppscorer selv om jeg skulle gå glipp av dem, sa Børven om den spesielle situasjonen.

Odd møter Bodø/Glimt 1. juli. Samme dag spiller Start borte mot Haugesund. Sørlandsklubben jakter fortsatt på sin første seier denne sesongen og har med lørdagens nederlag tapt to kamper på rad.

Kanonade fra Odd

Det var ikke mye som gikk Starts vei i 1. omgang. Selv ikke avsparket var riktig. Flere av Start-spillerne var for tidlig inne på Odds banehalvdel før kampen ble sparket i gang, og det var den første av flere feil for Kristiansands-laget.

Odd var helt klart mest påskrudd i begynnelsen av kampen, og før det var spilt tre minutter tok laget ledelsen. Børven mottok ballen feilvendt på 16-meteren og spilte ut til Kaasa som var på vei gjennom. Alene med keeper gjorde Kaasa ingen feil og chippet elegant inn ledelse til Odd.

Start skulle få sin ene store sjanse i 1. omgang etter åtte minutter, men etter at Eirik Schultze headet ballen i tverrligger etter et langt innkast, handlet alt om Odd.

Vebjørn Hoff scoret i annen runde på rad da han enkelt forserte hele veien fra egen banehalvdel før han skjøt i mål fra 17 meter.

Odd hadde flere store sjanser til å score i 1. omgang, blant annet da Børven kom alene med keeper, men målet til Odds stjernespiss lot vente på seg.

Børven-dobbel

Etter pause skulle det løsne seg for Børven. Kun fire minutter ut i 2. omgang fikk toppscoreren sjansen fra straffemerket etter at skuddet hans fra ti meter hadde blitt stoppet av armen til en Start-spiller.

Straffesparket hadde Børven ingen problemer med å sette i mål, for selv om Starts keeper Eirik Wichne gikk riktig vei, var skuddet hardt og høyt nok til å gå inn.

Etter 66 minutter skulle Børven bli tomålsscorer da Espen Ruud sto klar til å svinge inn et hjørnespark. Ingen Start-spillere plukket opp løpet til Børven, som kunne stange inn sitt annet mål for dagen og sjette for sesongen.

Det kan ha vært Børvens avskjed med Odd. 28-åringen signerte en kontrakt med Rosenborg som gjelder fra 1. august, men trønderne prøver å signere Eliteseriens toppscorer allerede nå. Prisen kan umulig ha blitt noe lavere etter lørdagens oppvisning.