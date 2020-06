Carlsen «cruiset» til semifinale – knuste Caruana

Carlsen var overlegen på første dag av kvartfinaleduellen mot amerikaneren torsdag, og lørdag fortsatte utklassingen.

Etter tre partier var Caruana beseiret. Da hadde Carlsen vunnet to, mens det øvrige endte med remis. Dermed vant han dagen 2,5 mot et halvt poeng.

Semifinalebilletten kunne således kvitteres ut.

– Det gikk veldig greit de første par partiene. I det siste var jeg litt mer «shaky», men alt i alt en ganske god dag, oppsummerte Carlsen overfor TV 2.

Han var ikke veldig imponert over Caruana.

– I det siste partiet fant han ikke de sjansene han hadde, og i de andre partiene tapte han i stor grad uten kamp. Han var ikke på nivå i denne kampen, og det er det som gjør at det blir såpass enveiskjøring, sa verdensmesteren.

Carlsen har skapt mye trøbbel for Caruana ved sjakkbrettet den siste tiden. For snaue to uker siden måtte amerikaneren også se seg slått av nordmannen i finalen av Clutch Chess International.

Knusende Caruana-kritikk

Lørdag satte Carlsen press på Caruana fra første stund. I åpningspartiet, der nordmannen hadde svarte brikker, havnet amerikaneren i tidlig i trøbbel. Likevel klarte han å redde seg inn til remis.

I parti to var det imidlertid ingen tvil om hvor seieren kom til å ende. Carlsen skaffet seg raskt et kjempeovertak i stillingen, mens Caruana famlet etter gode mottrekk.

– Dette er noe av det verste jeg har sett fra Caruana noensinne. Helt forferdelig spilt, sa sjakkekspert Jon Ludvig Hammer under TV 2s sending.

Partiet endte i en knusende seier til den norske verdensmesteren.

Tapt slag

I parti nummer tre valgte Caruana en overraskende åpningsvariant. Det tvang Carlsen til å bruke mye tid innledningsvis, men utover i partiet snudde trenden. Caruana klarte ikke følge opp egen åpning, mens Carlsen fant gode trekk.

Etter 35 trekk hadde Carlsen skaffet seg et vinnende overtak, og til slutt måtte Caruana innse at slaget var tapt.

Semifinalene innledes 30. juni og spilles over tre dager.

Finalepartiene går fra 3. til 5. juli.