Leeds nærmer seg Premier League – lengre vei til opprykk for Johansen

Brentford slo West Bromwich fredag, hvilket gjorde at klubben både la press på Leeds i kampen om direkte opprykk. Samtidig fikk Leeds sjansen til å overta tabelltoppen med poeng mot Fulham lørdag.

Den sjansen tok laget godt vare på. For med 3-0-seier er det mye som skal til for at Leeds ikke er å se i Premier League neste sesong. Det blir i så fall første gang siden 2004.

Leeds hadde ingen problemer med å slå Fulham lørdag og tok ledelsen allerede etter ti minutter. Da plasserte Patrick Bamford ballen i mål fra rett innenfor 16-meteren.

Ezgjan Alioski kontret inn 2-0 etter 56 minutter, før Jack Harrison styrte inn et innlegg etter 71 minutter og sikret seieren. Stefan Johansen kom inn med et kvarter igjen å spille.

Seieren over Fulham gjør at Leeds nå ligger åtte poeng foran tredjeplasserte Brentford med bare tre kamper igjen å spille. For Fulham er håpet om direkte opprykk nesten borte, med sju poeng opp til West Bromwich på 2.-plass.

Likevel har Fulham et godt grep om å sikre en av de fire kvalikplassene etter at både Preston og Blackburn tapte sine kamper lørdag.

Cardiff slo Preston 3-1 og tok et grep om 6.-plassen, som er den laveste plasseringen som holder til kvalifisering. Preston blir stående på 7.-plass, tre poeng bak Cardiff og hele sju poeng bak Fulham.

Topplagene har sju kamper igjen å spille.