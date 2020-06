Kramaric scoret fire da Hoffenheim knuste Haalands Dortmund borte

Den meget sterke borteseieren for Hoffenheim, kombinert med Wolfsburgs 0-4-tap for Bayern München, gjør at Håvard Nordtveit og co. avanserte en plass på tabellen til sjetteplass på sesongens siste dag.

Det betyr gruppespillsplass i europaligaen neste sesong for Hoffenheim.

Tidligere Leicester-spiss Andrej Kramaric hadde sitt livs kamp med fire mål.

Fire fulltreffere

1-0 satt bak Roman Bürki etter åtte minutter. Spissen skjøt på første berøring fra 17 meter etter pasning fra Pavel Kaderábek, og like etter lå ballen limt i krysset.

2-0 var et faktum etter halvtimen. Kramaric var på rett plass til rett tid da han bredsidet inn et skudd fra Robert Skov fra fem meter. Dortmund-spillerne ropte på offside, men ble ikke hørt.

Les også: Kutt i TV-inntekter for Haalands Dortmund

3-0 kom etter at Kramaric lurte Dortmund-forsvarer Lukasz Piszczek med en helfrekk skuddfinte. Fra 14 meter satte kroaten ballen mellom beina på keeper Bürki.

Og Kramaric var ikke ferdig med det.

4-0 var signert samme mann fra elleve meter. Spisskollega Munas Dabbur ble lagt i bakken og fikk straffe, og fra straffemerket skjøt Kramaric via hanskene til Dortmunds sisteskanse og i mål.

Haaland i skyggen

Kramaric er den første Hoffenheim-spilleren til å score fire mål i en kamp, og også den første til å score fire mål mot Dortmund, i Dortmund.

Hoffenheim hadde flust av muligheter til å score mange flere mål, men det endte med 4-0.

Nordtveit kom inn etter 83 minutter for Hoffenheim. Erling Braut Haaland ble satt i skyggen av Kramaric og leverte en svak kamp.

Dortmund kan trøste seg med at 2.-plassen var sikret før kampen lørdag.

Les også: Haaland-dobbel sikret seriesølvet for Borussia Dortmund