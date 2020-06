Nye endringer på Diamond League-kalenderen

Det er de siste endringene som er kommet for friidrettssesongen 2020. En rekke stevner er blitt avlyst, utsatt eller endret som følge av koronapandemien.

Planen er fortsatt at Diamond League-sesongen starter med et stevne i Monaco 14. august. Deretter venter et stevne i Stockholm senere i august og Brussel i starten av september.

Gateshead-stevnet har fått foreløpig konkurransedato 12. september, men denne er ikke endelig spikret. Opprinnelig skulle det engelske stevnet blitt arrangert 16. august.

Senere skal de beste friidrettsutøverne innom Italia og Qatar samt Kina to ganger.

Årets Diamond League-sesong blir på ingen måte normal. Det blir i alt åtte konkurranser, men ingen utøvere samler Diamond League-poeng, og det blir ikke noe finalestevne i Zürich slik som vanlig.

Slik ser kalenderen ut*:

14. august: Monaco

23. august: Stockholm, Sverige

4. september: Brussel, Belgia

12. september: Gateshead, Storbritannia

17. september: Roma eller Napoli, Italia

19. september: Shanghai, Kina

9. oktober: Doha, Qatar

17. oktober: Kina (sted ikke bestemt)

* I tillegg kommer de alternative stevnene Impossible Games (Bislett, 11. juni) og Inspiration Games (Zürich, 9. juli), samt ytterligere et slikt stevne i Lausanne 2. september.