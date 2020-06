Real Sociedad har bare tatt ett poeng på sine fire kamper etter pandemipausen. Ødegaard ble byttet ut i hjemmetapet for Celta Vigo onsdag.

Og igjen, for tredje gang på rad, valgte Spanias største avis Marca å ikke gi ham karakter på spillerbørsen. Det er oppsiktsvekkende for mannen som var seriens store nye profil i flere måneder.

– Etter de første kampene (etter viruspausen) hadde jeg kontakt med Martin, og det virket positivt hvordan han opplevde situasjonen, sier Lagerbäck til NTB.

– Det er vel noe klassisk over dette med et lag som har gjort det bedre enn mange forventet, også dem selv kanskje. Da kan det være lett å komme inn i en svak periode. Real Sociedad har også et relativt ungt lag, og det er ikke så uvanlig at dette hender.

Tett på

Lagerbäck har kontroll på hvert spark Ødegaard har gjort etter restarten i spansk fotball.

– Jeg har sett alle deres kamper. Laget vil kanskje litt for mye for tiden og har kanskje mistet noe av det de var så gode på før coronatiden. Og det gjelder å ikke overvurdere seg selv.

– Jeg synes Martin er seg selv lik også nå. Han vil så veldig mye, men hans rolle er mye å være en link i spillet inn mot straffeområdet. Så fungerer ikke laget, og da er det ikke lett for ham heller. Det er ingen unnskyldning, men han har fått til det samme som laget, sier Lagerbäck til NTB.

På vei ned

De fire beste lagene i La Liga får Champions League-plass til høsten. Real Sociedad har falt ut av toppsjiktet etter en meget svak periode.

Ødegaards klubb er klar for den spanske cupfinalen. Den spilles trolig i august.

Landslaget spiller kamper i september, og 12. oktober venter EM-omspillet mot Serbia.