Schmeichel berget poeng for tamt Leicester

Uavgjortresultatet gjør at Leicester kan tape ytterligere terreng til Manchester City i kampen om 2.-plassen.

Eventuelt kan Chelsea klatre helt opp i ryggen på Leicester med seier over nettopp City torsdag kveld.

– Jeg synes ikke vi var veldig gode i første omgang. I 2. omgang var vi mye bedre, bevegelsen var bedre. Da føltes det som om målet skulle komme, men vi klarte ikke helt å slå den avgjørende pasningen. Men vi holdt nullen, og det var bra trening. Vi tar ett poeng, sa Leicester-manager Brendan Rodgers til Sky Sports.

Brighton-manager Graham Potter var ikke uenig.

– Vi måtte kjempe. Jeg synes vi var virkelig gode i første omgang, at vi truet dem og reduserte et godt lag til ikke å være farlig. Vi kjemper fortsatt, og vi må kjempe hele veien, sa han om laget som nå ligger seks poeng over nedrykksstreken.

Maupay-miss

Brightons straffespark etter 13 minutter var det mest nevneverdige som skjedde i løpet av kampen. Dommer Lee Mason pekte på straffemerket etter at Aaron Connolly gikk i bakken i en duell med James Justin, og en VAR-sjekk bekreftet straffen.

Neal Maupay, mannen som ble matchvinner mot Arsenal i helgen, leverte et heller svakt forsøk fra elleve meter. Schmeichel var raskt nede til sin høyre side og tok ballen i fast grep.

Senere skulle Connolly få en brukbar sjanse til å sende gjestene i føringen, men han skjøt utenfor under press fra Caglar Söyüncü.

Et uvanlig tamt Leicester-lag skapte sin største sjanse like før pause. Söyüncü fikk heade fra god posisjon etter en corner, men klarte ikke å styre ballen på mål.

Snytt for straffe?

Det skal sies at hjemmelaget etablerte et visst trykk mot slutten av kampen, og da hadde Brighton nok med å holde unna.

Gjestene stilte for øvrig til kamp med sin yngste startellever i en Premier League-kamp. Karene som startet kampen hadde en snittalder på 25 år og 182 dager.

På overtid ropte Leicester-spillerne på straffe da Jamie Vardy headet ballen i armen til Lewis Dunk. Brighton-stopperen holdt armen rett ut da han ble truffet, men Mason vinket spillet videre uten å lytte til protestene fra Leicester-leiren.

– Lee Mason sa til meg at det ikke var straffe, så jeg må tro ham, kommenterte Rodgers.

Leicester spiller borte mot Everton i neste runde, mens Brighton tar imot Manchester United.