Ligaens vedtak: Aleesami degradert til nivå to

Generalforsamlingen i LFP bekreftet med stort flertall (74,5 prosent av stemmene) styrets anbefaling om å ha 20 klubber også neste sesong. Aleesami (Amiens) og Gabrielsen (Toulouse) må dermed innstille seg på et liv på nivå to.

De to klubbene ble dømt til nedrykk da sesongen i april ble avsluttet hele ti serierunder før slutt. Franske myndigheters virustiltak levnet ikke håp om å fullføre sesongen, og de to lagene som lå sist ble degradert.

Klubbene gikk rettens vei og vant i første omgang fram. Ligaen (LFP) og fotballforbundet ble oppfordret til å se på muligheten for å utvide Ligue 1 til 22 lag. Styret i LFP behandlet saken sist fredag og gikk med 23 mot to stemmer inn for å fortsette med 20 lag. Avgjørelsen ble begrunnet med hensyn til spillernes helse, problemer med å få terminlista til å gå opp og allerede inngåtte TV-avtaler.

Styrevedtaket ble bekreftet av LFPs generalforsamling. Fredag ventes også Frankrikes fotballforbunds generalforsamling å gjøre det samme, men saken er likevel ikke lagt død. Amiens har varslet nye runder i rettssystemet.

– Den juridiske føljetongen om den merkeligste sesong noensinne i fransk fotball er langt fra over, skriver sportsavisen L'Equipe.