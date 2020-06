Fotballen ber om kamp-ja også for bredden

– Vi er glade for at barne- og ungdomsfotballen får starte opp med kamper fra 1. august, men det er veldig viktig også å få i gang breddefotballen for voksne, sier elitedirektør Lise Klaveness i NFF i forbindelse med framleggelse av en ny evalueringsrapport for den såkalte toppfotballpiloten.

I etterkant av meldingen om framskyndet oppstart for kamp- og konkurranseaktivitet i barne- og ungdomsidretten var det mange som reagerte i sosiale medier og på andre plattformer.

Det gjeldende regelverket sier at alle som er 19 år eller yngre, kan spille kamper fra 1. august. De som er 20 år eller eldre, må vente til 1. september.

– Vi håper og tror at regjeringen lytter til alle fortvilte idrettsstemmer som har ventet tålmodig og som nå tar ordet. Klubbene er klare til å gjennomføre normale fotballtreninger og kamper innenfor fornuftige og forsvarlige rammer, sier Klaveness.

Neste steg

I fotballen er det gitt grønt lys for kampaktivitet på de tre øverste liganivåene for menn og de to øverste nivåene for kvinner. Neste steg i NFFs fotballpilot er altså at alle fra nivå tre for kvinner, fire for menn og nedover kommer i gang med sine sesonger.

– Nå har vi vært i gang med toppfotballpiloten i 6 uker, og med få og små unntak har lagene vist en fantastisk disiplin og etterlevelse av strenge smittevernregler hele veien. Norske toppklubber og spillere har gått foran i en situasjon der hele samfunnet var nedstengt, og det å holde seg innenfor protokollene har vært ressurskrevende på alle måter, sier Klaveness og fortsetter:

– Heldigvis er vi nå over i annen fase hvor de strengeste reglene er noe justert på grunn av en bedret smittesituasjon. Evalueringen viser igjen at protokollene og systemet for etterlevelse fungerer etter sin hensikt, og at vi fortsatt kan vise til god smittekontroll.

Samtidig påpeker fotballpresident Terje Svendsen at NFF er helt i sluttfasen med å utarbeide protokoller for gjenåpning av breddefotballen.

– Norsk fotball har tatt ansvar for smittevern hele veien, og vi har apparatet og motivasjonen i klubbene som skal til for å følge protokollene lojalt opp i forbindelse med kamper og treninger også i voksenfotballen, sier Svendsen i en pressemelding.

Vil ha 500 tilskuere

Klaveness understreker at NFFs dialog med myndighetene har vært god og konstruktiv hele veien, men kaller det en «kalddusj» at det i forrige uke ble kjent at regjeringen vil vente til september med å åpne for trening og kamp i breddefotballen.

Forbundet ber om tillatelse til at alle i norsk fotball kan trene innen 1. juli, og at det samtidig åpnes for mindre fotballturneringer for barn og unge.

Samtidig ønsker de åpning for opptil 500 tilskuere på idrettsarrangementer fra neste uke.

Fra 1. august ber NFF om tillatelse for seriespill for alle lag i norsk fotball, samt å få teste et enda høyere tilskuertall enn 500 personer i tre toppkamper.